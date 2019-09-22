بريطانيا: ندرس بعناية كافة المعلومات لإدانة المتورطين في هجوم أرامكو
أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أنها لا تزال تدرس المعلومات الواردة بشأن الهجوم الإرهابي على منشأتي آرامكو بالمملكة .
وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب ، أن بلاده تدرس بعناية جميع المعلومات وتجمع أدلة تدين المتورطين .
وكانت وزارة الدفاع بالمملكة قد عرضت أدلة تدين إيران وتظهر أسلحة إيرانية مستخدمة في الهجوم ، كما وجهت الولايات المتحدة أصابع الإتهام للنظام الإيراني .
وشنت مقاتلات المملكة هجوم على مواقع ميلشيا إيرانية على الحدود السورية العراقية ودمرت مسيرات وصواريخ ومستودعات يعتقد أنها كانت ستستخدم ضد المملكة .
كما انضمت المملكة للتحالف الدولي لأمن الملاحة ، مع إتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والإستعداد العسكري الكامل ، ومواصلة عمليات الإصلاح داخل منشأتي آرامكو .
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