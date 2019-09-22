بريطانيا: ندرس بعناية كافة المعلومات لإدانة المتورطين في هجوم أرامكو

لندن(صدى):

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أنها لا تزال تدرس المعلومات الواردة بشأن الهجوم الإرهابي على منشأتي آرامكو بالمملكة .

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب ، أن بلاده تدرس بعناية جميع المعلومات وتجمع أدلة تدين المتورطين .

وكانت وزارة الدفاع بالمملكة قد عرضت أدلة تدين إيران وتظهر أسلحة إيرانية مستخدمة في الهجوم ، كما وجهت الولايات المتحدة أصابع الإتهام للنظام الإيراني .

وشنت مقاتلات المملكة هجوم على مواقع ميلشيا إيرانية على الحدود السورية العراقية ودمرت مسيرات وصواريخ ومستودعات يعتقد أنها كانت ستستخدم ضد المملكة .

كما انضمت المملكة للتحالف الدولي لأمن الملاحة ، مع إتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والإستعداد العسكري الكامل ، ومواصلة عمليات الإصلاح داخل منشأتي آرامكو .