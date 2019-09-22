طعنة سكين غادرة كادت تنهي حياة طالب في دبي والسبب خلاف على فتاة 

دبي(صدى):

قررت النيابة العامة في دبي إحالة شاب خليجي إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بتهمة الشروع في قتل طالب لخلاف على فتاة.

وأوضحت تحقيقات النيابة العامة أن ” المتهم والضحية وآخرين كانوا في مركز تجاري ثم طلب المتهم الحديث مع الضحية خارج المركز، حيث نشب خلاف بينهما على الفتاة ما أسفر عنه قيام المتهم بإخراج سكين وغرزها في خاصرة الضحية اليسرى “.

وتفصيلا، أغمى على الضحية بعد تعرضه للطعن، حيث أن ” الإصابة كانت في مقتل وكان من شأنها أن تؤدي إلى الوفاة لولا تداركها بالعلاج اللازم “.

وأطاحت الشرطة بالمتهم بعد ارتكاب الجريمة مباشرة، وضبطت شابين آخرين قاصرين اشتركا في الجريمة، وتم إحالتهما إلى محكمة الأحداث المختصة لمحاكمتهما.