امرابط يهدد بعرض آخر ويطالب بمساواة راتبه مع حمد الله
كشف وكيل أعمال محترف النصر نور الدين امرابط أن اللاعب لديه عرض آخر أكثر إغراءً من النصر ، مطالباً بزيادة قيمة عقده ومساواته مع مواطنه عبد الرازق حمد الله .
جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقد ه المشرف العام على فريق النصر عبد الرحمن الحلافي صباح أمس السبت مع وكيل أعمال اللاعب ، بعد طلبه بزيادة راتبه .
وعلمت مصادر مقربة من إدارة النصر أن الإجتماع استمر لمدة ساعتين ، وأن وكيل امرابط شدد أن اللاعب لديه عرض آخر وأن الإدارة وعدته بزيادة راتبه .
ومن المقرر استئناف الإجتماع مع اللاعب نفسه ووكيله اليوم الأحد لحسم طلبه ، أو الإنتظار للميركاتو الشتوي لبيان العرض الذي يتحدث عنه وكيل اللاعب .
الجدير بالذكر أن اللاعب يتقاضى عن كل موسم 4 ملايين دولار ، ويمتد عقده لنهاية الموسم المقبل وهو الموسم الرابع له مع النصر .
رااايق[ عدد التعليقات: 7319 ] نشر منذ 49 دقيقة
يعني صدقني *!!!!!!