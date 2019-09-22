امرابط يهدد بعرض آخر ويطالب بمساواة راتبه مع حمد الله

طلال الغامدي(صدى):

كشف وكيل أعمال محترف النصر نور الدين امرابط أن اللاعب لديه عرض آخر أكثر إغراءً من النصر ، مطالباً بزيادة قيمة عقده ومساواته مع مواطنه عبد الرازق حمد الله .

جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقد ه المشرف العام على فريق النصر عبد الرحمن الحلافي صباح أمس السبت مع وكيل أعمال اللاعب ، بعد طلبه بزيادة راتبه .

وعلمت مصادر مقربة من إدارة النصر أن الإجتماع استمر لمدة ساعتين ، وأن وكيل امرابط شدد أن اللاعب لديه عرض آخر وأن الإدارة وعدته بزيادة راتبه .

ومن المقرر استئناف الإجتماع مع اللاعب نفسه ووكيله اليوم الأحد لحسم طلبه ، أو الإنتظار للميركاتو الشتوي لبيان العرض الذي يتحدث عنه وكيل اللاعب .

الجدير بالذكر أن اللاعب يتقاضى عن كل موسم 4 ملايين دولار ، ويمتد عقده لنهاية الموسم المقبل وهو الموسم الرابع له مع النصر .