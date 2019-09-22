 إلغاء أكثر من 400 رحلة جوية بسبب إعصار تاباه

طوكيو(صدى):

قررت شركات طيران باليابان إلغاء أكثر من 400 رحلة جوية اليوم الأحد، بسبب إعصار تاباه.

وفي التفاصيل، قامت الخطوط الجوية اليابانية بإلغاء 118 رحلة، في حين ألغت شركة أول نيبون الجوية 131 رحلة جوية.

ومن جهتها، توقعت هيئة الأرصاد أن إعصار تاباه سيقترب من جزيرة كيوشو بجنوب غرب اليابان اليوم، مضيفة:” كان إعصار تاباه فوق بحر الصين الشرقي ويتحرك باتجاه شمال – شمال شرق بسرعة 30 كيلومترا في الساعة”، كما تنبأت أن يصل الإعصار إلى شمال اليابان غدا الاثنين.