وظيفة شاغرة في مجموعة البحري

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (مجموعة البحري) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظيفة شاغرة بمجال رعاية العملاء، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (أخصائي رعاية العملاء Customer Care Specialist).

واشترطت المجموعة، درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، إدارة عامة) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال الشحن التجاري، إجادة اللغة الإنجليزية.

وأوضحت أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 2019/09/22م، من خلال الرابط التالي: هنا