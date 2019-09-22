من المؤسس إلى المجدد.. ملوك المملكة على جدارية  ” عزة وشموخ ” بالطائف

عادل الحربي(صدى):

أطلقت أمانة محافظة الطائف اليوم الأحد، لوحة جدارية كبيرة بعنوان ” عزة وشموخ ” تحمل صور ملوك المملكة من الملك المؤسس وحتى خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وجاء تدشين الجدارية بالتزامن مع احتفالات البلاد باليوم الوطني الـ89 للمملكة، ويبلغ طول الجدارية نحو 100 متر ويتراوح ارتفاعها بين 3-5 أمتار، وتقع في موقع مقابل لميدان العلم (الدلال) سابقاً.

وتعبر الجدارية عن الشخصيات الملكية التي وحدت البلاد، حيث أن العمل على الجدارية استغرق نحو شهرين، وأنه اتبع أسلوباً مغايراً بعيداً عن الرسم التقليدي على الحائط.