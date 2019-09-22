منها الشكولا الداكنة.. قائمة بأهم الأصناف لمحاربة ارتفاع ضغط الدم

واشنطن(صدى):

أكد باحثون أن النظام الغذائي السليم لمصابي الضغط له دور فعال في عودته لمعدله الطبيعي .

وقال الباحثون بجامعة هارفارد أنه ينبغي تعديل النظام الغذائي ولو كان ارتفاع ضغط الدم طفيف للوقاية من مخاطر أمراض القلب والكلى والعيون ، وذلك من خلال اتباع القائمة التالية :

1- تناول كوب من الحليب خالي الدسم يومياً يخفض ضغط الدم بمقدار يتراوح بين 3و5% .

2- تناول البروكلي والفاصوليا البيضاء يعطي مزيج من الفيتامينات الهامة لضبط ضغط الدم .

3- شرب العصائر المفيدة كالبنجر أو الشمندر والرمان يساعدان على خفض الضغط .

4- تعد الشكولا الداكنة غذاء ضروري لضبط ضغط الدم المرتفع .

5- العدس مصدر هام للبوتاسيوم اللازم لضبط الضغط .

6- الموز من أهم الفواكهة التي تعزز صحة القلب وتمنع زيادة الضغط .

7- احرص على تناول الخضراوات الورقية كالملوخية والسبانخ والخس .