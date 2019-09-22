بالصور.. سيارة بي إم دبليو مطلية بأكثر الألوان سوادا في العالم 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

قامت شركة ” بي أم دبليو ” بالاشتراك مع ” ساري نانو سيتستمز ” لتصنيع أول سيارة مطلية بـ ” فانتابلاك ” ، كما تعتبر سيارة بي أم دبليو “إكس 6” الجديدة، التي تم الكشف عنها في معرض فرانكفورت للسيارات الحالي، الأكثر سوادا في العالم.

وتزامن عرض السيارة، التي يتم طلاؤها بواسطة طلاء فانتابلاك “في بي إكس 2″، مع الكشف عن الجيل الثالث من بي أم دبليو “إكس 6” كوبيه.

واتضح أن طلاء فانتابلاك يمتص أكثر من 99٪ من الضوء المرئي، فإنه يزيل كل الانعكاسات تقريبا، كما ذكر موقع “بيزنيس إنسايدر” الإخباري.

ويتسبب سواد الطلاء السطحي في رؤية العين البشرية لمزايا أقل تحديدا للسيارة، ويجعلها تبدو ثنائية الأبعاد.