مقتل 26 شخصا بحادث اصطدام حافلة شمال باكستان

إسلام آباد(صدى):

لقي 26 شخصاً على الأقل حتفهم وأصيب 12 آخرون بجروح جراء اصطدام حافلة ركاب صباح اليوم شمال باكستان.

وأوضحت الشرطة الباكستانية أن الحادث وقع في منطقة ” ديامر ” بإقليم جيلجيت بلتستان أثناء مرورها من طريق جبلي وعر، حيث كان الحافلة متجهة من مدينة سكردو إلى مدينة راولبندي.

من جهته قال المتحدث باسم الشرطة المحلية محمد وكيل إن ” سائق الحافلة فقد السيطرة على عجلة القيادة ما أدى إلى اصطدام الحافلة بصخرة على جانب الطريق ” .

وأضاف أن الحافلة تحطمت، وهرعت فرق الإغاثة إلى الموقع، حيث تم انشال جثث القتلى ونقل المصابين إلى المستشفى.