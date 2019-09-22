مقتل 26 شخصا بحادث اصطدام حافلة شمال باكستان
لقي 26 شخصاً على الأقل حتفهم وأصيب 12 آخرون بجروح جراء اصطدام حافلة ركاب صباح اليوم شمال باكستان.
وأوضحت الشرطة الباكستانية أن الحادث وقع في منطقة ” ديامر ” بإقليم جيلجيت بلتستان أثناء مرورها من طريق جبلي وعر، حيث كان الحافلة متجهة من مدينة سكردو إلى مدينة راولبندي.
من جهته قال المتحدث باسم الشرطة المحلية محمد وكيل إن ” سائق الحافلة فقد السيطرة على عجلة القيادة ما أدى إلى اصطدام الحافلة بصخرة على جانب الطريق ” .
وأضاف أن الحافلة تحطمت، وهرعت فرق الإغاثة إلى الموقع، حيث تم انشال جثث القتلى ونقل المصابين إلى المستشفى.
اترك تعليقاً