خبراء القانون: اعتذار معذب طفلته لا يسقط العقوبة عنه شرعا ونظاما

نايف السالم(صدى):

علق خبراء القانون على واقعة تعنيف أحد الآباء لطفلته الرضيعة وتصرفه المؤلم نحوها ، مؤكدين أن إعتذاره لا يعفيه من المسؤولية ولا يسقط العقوبة عنه شرعاً أو قانوناً .

وأكد رجال القانون أن نظام الحماية من الإيذاء ، وضع ضوابط وعقوبات لحماية المجتمع من الإيذاء الجسدي أو النفسي أو التهديد ، مبينين أن العقوبة تنص على السجن لمدة تتراوح بين شهر وعام وغرامة تتراوح بين 5آلاف ريال و50 ألف ريال أو بإحداهما .

وبينوا أن هناك مركز يعني ببلاغات العنف الأسري وأن النيابة العامة معنية بحالات تعمد إيذاء الطفل كونها فعل جنائي .

وكان مقطع فيديو قد كشف عن واقعة تعنيف أب لطفلته الرضيعة ، وبادر بعدها بالإعتذار بعد مطالبات القبض عليه وتم توقيفه من قبل الشرطة .

إقرأ أيضاً :