بالفيديو.. حلا الترك تتعرض لموقف محرج بسبب ” مذيعة “

المنامة(صدى):

واجهت الفنانة الشابة حلا الترك موقف محرج على يد ” مذيعة ” ، وذلك خلال وجودها في حفل قناة “ نيكولوديون للأطفال ” .

حيث طلبت ” المذيعة ” من ” حلا ” أن تغني لها مقطع من أي أغنية، تحبها وجه الخصوص، فسألتها الفنانة الشابة عن اسمها فكانت أغنية “ بابا نزل معاشه ” .

وبدى الاستياء على وجه ” حلا ” ، خاصة وأن أغنية “ بابا نزل معاشه ” غنتها في طفولتها في عام 2011، كما أنها اصدرت الكثير من الأغاني بعدها.

ورغم شعور ” حلا ” بالإحراج إلا أنها تداركت الموقف سريعًا وغنت الأغنية بكل عفوية.

وخطفت حلا الترك الأنظار بإطلالتها في حفل قناة “ نيكولوديون للأطفال ” ، حيث ارتدت فستاناً أخضر اللون قصير من بيت أزياء maje paris.