مياه الشرب تزيد من خطر الإصابة بالسرطان

واشنطن(صدى):

كشف خبراء منظمة مجموعة العمل البيئي (EWG) في الولايات المتحدة الأمريكية، أن تخفيض مستوى المركبات الملوثة في مياه الشرب هو أفضل حماية لصحة السكان.

وأوضح الخبراء، أنه يعتبر خطر الإصابة بالسرطان بسبب مياه الشرب الملوثة أعلى بدرجتين من المعدل الأساسي الذي يعادل واحد إلى مليون؛ حيث يمكن للمواد الملوثة في مياه الشرب أن تؤدي إلى أكثر من 100 ألف إصابة بالسرطان بين أفراد جيل واحد في الولايات المتحدة فقط.

وتبين أن السبب الأكبر لظهور الأورام الخبيثة مرتبط بالزرنيخ، والنواتج العرضية لمواد التعقيم والمواد المشعة مثل اليورانيوم والراديوم، كما أن أخطر شبكات المياه هي تلك التي تستخدم المياه الجوفية.