إيقاف محام متهرب من حكم السجن لتورطه في قضية مساهمات « سوا »

عادل الحربي(صدى):

أوقفت الأجهزة الأمنية في الرياض، محاميا محكوما عليه بحكم تنفيذي صادر قبل سنوات، بدفع مبلغ مليون و100 ألف ريال، بعد انتهاء مهلة السداد التي منحت له.

وتفصيلا، صدرت بحق المحامي أحكاما قبل سنوات في دعاوى لها علاقة بقضية مساهمات سوا الشهيرة، حيث عمل المحامي وسيطا في بعض النزاعات وقدم ضمانات تسببت في تكبده المبلغ المحكوم به.

ووفقا للمعلومات الواردة فإنه تم اقتياد المحامي وإيداعه السجن تنفيذا للأحكام القضائية.