  • الأحد 22

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. حوادث
  3. مواطن ينحر والده بسلاح أبيض في مكة
  • نشر : منذ 59 دقيقة
  • 2٬604
  • 2
  • حوادث

مواطن ينحر والده بسلاح أبيض في مكة

مواطن ينحر والده بسلاح أبيض في مكة
مكة المكرمة(صدى):

شهدت العاصمة المقدسة صباح اليوم الأحد، قيام ” مواطن ” في العقد الرابع من عمره بنحر والده بسلاح أبيض، بحي شرائع المجاهدين في مكة المكرمة.

وتفصيلآ، تعرض أحد الآباء لـ ” القتل ” على يد أحد أبنائه، والذي كان في حالة غير طبيعية.

وألقت الجهات الأمنية القبض على ” الابن ” الجاني دون أي مقاومة، وسلمت القضية بكاملها لقسم الشرائع لإتخاذ الإجراءات النظامية والعقوبات اللازمة تجاه الجاني.


الوسوم:

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2673 ] نشر منذ 23 دقيقة

حسبنا الله ونعم الوكيل

استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم

ولاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

[ عدد التعليقات: 82865 ] نشر منذ 21 دقيقة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *