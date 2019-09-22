مواطن ينحر والده بسلاح أبيض في مكة
شهدت العاصمة المقدسة صباح اليوم الأحد، قيام ” مواطن ” في العقد الرابع من عمره بنحر والده بسلاح أبيض، بحي شرائع المجاهدين في مكة المكرمة.
وتفصيلآ، تعرض أحد الآباء لـ ” القتل ” على يد أحد أبنائه، والذي كان في حالة غير طبيعية.
وألقت الجهات الأمنية القبض على ” الابن ” الجاني دون أي مقاومة، وسلمت القضية بكاملها لقسم الشرائع لإتخاذ الإجراءات النظامية والعقوبات اللازمة تجاه الجاني.
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 2673 ] نشر منذ 23 دقيقة
حسبنا الله ونعم الوكيل
استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم
ولاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82865 ] نشر منذ 21 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..