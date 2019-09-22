« جوجل » تنتج أقوى كمبيوتر كمي في العالم

وكالات(صدى):

نجحت شركة « جوجل » في إنتاج كمبيوتر خارق يُعتبر أقوى كمبيوتر كمي في العالم، حيث يستطيع تنفيذ الحسابات والمهمات بشكل أسرع بكثير من ” كمبيوتر Summit ” .

وتفصيلآ، فإن كمبيوتر « جوجل » الجديد يستطيع في الوقت الراهن إجراء عملية حسابية تقنية واحدة فقط، لكنه سيكون قادرًا على حل المهمات والوظائف العملية، بعد عدة سنوات.

وعن ذلك، قال مجموعة من المصممين: « على حد علمنا، التجربة التي تم تنفيذها تعتبر الحساب الأول الذي يمكن تنفيذه فقط على معالج كمي ” .

وأضافوا: ” هذا التسارع الجدي مقارنة بالخوارزميات الكلاسيكية المعروفة، يوفر تطبيقًا تجريبيًا للتفوق المي في المسائل الحسابية ” .