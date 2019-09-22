  • الأحد 22

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. الشرطة الفرنسية تستعين بطبيب نفسي لمعاينة مهاجم المسجد الكبير

الشرطة الفرنسية تستعين بطبيب نفسي لمعاينة مهاجم المسجد الكبير

الشرطة الفرنسية تستعين بطبيب نفسي لمعاينة مهاجم المسجد الكبير
باريس(صدى):

قررت السلطات الفرنسية الإستعانة بطبيب نفسي أثناء التحقيق مع سائق المركبة الذي حاول إقتحام المسجد الكبير في كولمار وطعن نفسه بالسكين .

وقالت المدعية العامة في كولمار كاترين ” ” سوريتا مينار ” سيعاينه طبيب نفسي في أقرب وقت ممكن”، معتبرة أن المعلومات الأولية تفيد بأنه يعاني ” مشاكل نفسية ” .

وأضافت أنه ” سيوضع قيد التوقيف الاحتياطي وسيتم استجوابه في أقرب وقت ” .

ولا تزال التحقيقات جارية في الحادث الغريب ، إذ تنتظر السلطات الفرنسية تقرير الطبيب النفسي لمعرفة دوافع سائق المركبة .

وكان الرجل قد اقتحم المسجد مرتطماً بجدار المدخل ، ثم أشهر سجيناً وجرح به عنقه وتم السيطرة عليه من قبل رجال الأمن ونقله إلى المستشفى .

إقرأ أيضا:

بالفيديو..رجل يقتحم مسجدًا بالسيارة ويحاول قتل نفسه في فرنسا


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *