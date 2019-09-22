الشرطة الفرنسية تستعين بطبيب نفسي لمعاينة مهاجم المسجد الكبير
قررت السلطات الفرنسية الإستعانة بطبيب نفسي أثناء التحقيق مع سائق المركبة الذي حاول إقتحام المسجد الكبير في كولمار وطعن نفسه بالسكين .
وقالت المدعية العامة في كولمار كاترين ” ” سوريتا مينار ” سيعاينه طبيب نفسي في أقرب وقت ممكن”، معتبرة أن المعلومات الأولية تفيد بأنه يعاني ” مشاكل نفسية ” .
وأضافت أنه ” سيوضع قيد التوقيف الاحتياطي وسيتم استجوابه في أقرب وقت ” .
ولا تزال التحقيقات جارية في الحادث الغريب ، إذ تنتظر السلطات الفرنسية تقرير الطبيب النفسي لمعرفة دوافع سائق المركبة .
وكان الرجل قد اقتحم المسجد مرتطماً بجدار المدخل ، ثم أشهر سجيناً وجرح به عنقه وتم السيطرة عليه من قبل رجال الأمن ونقله إلى المستشفى .
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