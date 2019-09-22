بعد غياب.. شيرين عبدالوهاب تظهر بـ « شعر قصير »

القاهرة(صدى):

ظهرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، بقصة شعر جديدة خلال وجودها في صالون طوني المندلق، بعد ابتعادها لفترة طويلة عن الإعلام والأضواء وإحياء الحفلات.

وفسر البعض غياب شيرين بأنه يعود إلى حملها وإجهاضها، ولكنها لم تعلق على هذا الكلام، بل اكتفت حينها بتوجيه التحية للفنان عاصي الحلاني، إثر سقوطه عن الحصان.

وبرّرت الفنانة المصرية، من قبل، سبب ابتعادها طوال الفترة الماضية، بانشغالها بالتحضير للألبوم الجديد؛ فيما سوف تحيي حفلاً في المملكة بعد يومين، هو الأول لها بعد عودتها من السفر ومعاودة نشاطها الفني.