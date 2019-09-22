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«النقل» تستعين بمكاتب إستشارية للإنتهاء من دراسة «رسوم النقل على الطرق»

«النقل» تستعين بمكاتب إستشارية للإنتهاء من دراسة «رسوم النقل على الطرق»
حمود العنزي(صدى):

قررت وزارة النقل الإستعانة بمكاتب إستشارية متخصصة لإستكمال الدراسات اللازمة في مشروع “الرسوم على الطرق ” قبل تطبيقه .

يأتي هذا ضمن خطة اللجنة الإشرافية لخصخصة النقل ، حيث ستكون الرسوم على الطرق الجديدة أو البديلة التي سيقوم القطاع الخاص بإنشائها أو تطويرها .

وتهدف الوزارة بذلك إلى رفع مستوى الخدمة من خلال مشاركة القطاع الخاص في إنشاء الطرق أو إدارة طرق قائمة وصيانتها مقابل تحصيل رسوم من مستخدمي الطريق .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 28863 ] نشر منذ 6 دقائق

اخشى ان يأتي يوم ندفع ضريبه على وقوف السياره امام البيت 🙂
الا يكفي ما ندفع مقابل الرخصه والاستماره والفحص الدوري

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