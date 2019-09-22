«النقل» تستعين بمكاتب إستشارية للإنتهاء من دراسة «رسوم النقل على الطرق»
قررت وزارة النقل الإستعانة بمكاتب إستشارية متخصصة لإستكمال الدراسات اللازمة في مشروع “الرسوم على الطرق ” قبل تطبيقه .
يأتي هذا ضمن خطة اللجنة الإشرافية لخصخصة النقل ، حيث ستكون الرسوم على الطرق الجديدة أو البديلة التي سيقوم القطاع الخاص بإنشائها أو تطويرها .
وتهدف الوزارة بذلك إلى رفع مستوى الخدمة من خلال مشاركة القطاع الخاص في إنشاء الطرق أو إدارة طرق قائمة وصيانتها مقابل تحصيل رسوم من مستخدمي الطريق .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 28863 ] نشر منذ 6 دقائق
اخشى ان يأتي يوم ندفع ضريبه على وقوف السياره امام البيت 🙂
الا يكفي ما ندفع مقابل الرخصه والاستماره والفحص الدوري