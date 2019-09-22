كلوب يوضح سبب تردد محمد صلاح في التعاقد مع ليفربول

نواف السالم(صدى):

قال المدرب الألماني لفريق ليفربول يورغن كلوب إنه تحدث مع النجم محمد صلاح عن السنغالي ساديو ماني قبل انضمامه إلى الفريق الإنجليزي.

وأضاف يورغن كلوب أنه كان عليه أن يحاول القيام ببعض الأمور من أجل إقناع النجم المصري بالتعاقد مع ليفربول، لافتا إلى أن محمد صلاح كان يشعر بالقلق من أنه لن يشارك في الفريق الأول بسبب ساديو ماني، وذلك عندما اتصل أول مرة باللاعب المصري في محاولة للتوقيع معه.

وأوضح كلوب أنه كان يحتاج إلى طمأنة صلاح بأنه سيكون جزءا مهما من الفريق الأول قبل التوقيع.

وحول صلاح وماني وزميلهما البرازيلي روبيرتو فيرمينو، أشار كلوب “من المذهل كيف تطوروا سويا. الأولاد شخصيات رائعة، مختلفة لكن رائعين، غير أننا بالطبع وقعنا مع صلاح وماني لأنهما بوضوح كانا يتمتعان بمهارات متميزة”.

وتابع كلوب:”أتذكر عندما تحدثنا إلى مو (صلاح) في المرة الأولى، قال نعم، لكن ساديو يلعب على الجناح الأيمن وهو ليس سيئا، أليس كذلك؟‘ فقلت له أعلم لكن بإمكانه اللعب على الجناح الآخر (الأيسر) أيضا”.