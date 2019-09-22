«الجبير» يسخر من تصريحات ظريف بشأن «حرب شاملة»

علي القحطاني(صدى):

علق عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية، على تلويح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بـ ” حرب شاملة ” إن هاجمت السعودية أو أمريكا بلاده.

وأوضح ” الجبير ” إن تصريحات ظريف تؤكد أنه يقول الكثير من الأمور المشينة والغريبة: ” وبصراحة أمور مضحكة، المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية حلفاء منذ 80 عاما وحاربنا العديد من الحروب معا ونزفنا دماء معا”.

وأضاف: ” والسعودية وأمريكا ليستا متهورتين عندما يتعلق الأمر بالحروب، وهو خيارنا الأخير، الإيرانيون هم المتهورون بانخراطهم بمثل هذا السلوك.. بالنسبة لما يقولونه السيد ظريف إما أنه لا يقول الحقيقة أو أنه لا يعلم ما تقوم به حكومته “.

وتابع: ” نحن نعلم أن هناك جزءا من الحكومة الإيرانية يعكسون صورة أنهم يريدون التواصل مع العالم إلا أنهم على ما يبدو ليس لديهم نفوذ، وهناك جزء آخر من الحكومة يريدون توسيع الثورة والسيطرة على المنطقة ولا يريدون الحديث، الأمر أشبه بوجهين لعملة واحدة ” .