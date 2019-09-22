«توأمين ملتصقين» .. ولادة طفلة بأربع أرجل وثلاث أياد

نيودلهى (صدى):

وضعت امرأة ثلاث توائم، أحدهما طبيعي والآخر عبارة عن توأمين ملتصقين، في حالة شكلت صدمة للأطباء بأحد مستشفيات الهند.

وتفصيلآ، كانت الولادة طبيعية وصحة الطفل الذكر جيدة، بينما التوأم الملتصق هو لـ ” أنثى ” كانت بأربع أرجل وثلاث أياد.

وعن ذلك ، كشف الطاقم الطبي أن ” الأم ” لم تجر تصويرًا بالموجات فوق الصوتية، فجاءت ولادة الطفلة إلى جانب شقيقها التوأم الأصيل بمثابة صدمة للطاقم الطبي في الهند.

كما أوضح أن الطفلة الأنثى ولدت مع مجموعة إضافية من ساقين ويدين، تغطي كامل صدرها وبطنها وهي حالة من التوائم الملتصقة

ورجح الأطباء إمكانية إزالة الأطراف الإضافية بواسطة عملية جراحية، كما يعتقدون أن هذه قد تكون الحالة الأولى التي يولد فيها ثلاثة توائم بشكل طبيعي ولكن مع اثنين منهما ملتصقين.