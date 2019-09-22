بالفيديو.. رانيا يوسف تبرر فستان الجونة: شيك ولطيف وبناتي اللي اختاروه
خرجت الفنانة رانيا يوسف عن صمتها لتعلق على فستانها الأخير بمهرجان الجونة والذي بدا جريئاً وعرضها لسيل من الإنتقادات .
وقالت رانيا يوسف في تصريح لبرنامج “فوشيا” المذاع على إحدى القنوات العربية : أنا معرفش ليه الناس اتكلمت على فستاني على السوشيال ميديا.. الناس مركزة معايا زيادة وأنا معرفش السبب، بس ده شيء كويس، وده معناه إني موجودة ومحسوسة وده شيء لطيف .
وأضافت: مكنتش لابسة فستان يستدعي الكلام ده كله.. بس كنت لابسة فستان شيك ولطيف وجذاب وكلاسيك .
وأكدت أنها لا تشعر بأي ندم على إختيارها للفستان قائلة : أنا من إمبارح للنهاردة ميتة على نفسي من الضحك، وبناتي كمان لما بيشوفوا الكلام ده بيضحكو، والفستان اللي لبسته هما اللي مختارينه .
وكانت رانيا قد ظهرت بالفستان الفاضح بمهرجان الجونة السينمائي وذلك في ثاني ظهور لها بعد أقل من عام بفستان فاضح ايضاً ، مما عرضها لهجوم واسع .
إقرأ أيضا:
رانيا يوسف تثير الجدل مرة أخرى بملابسها الفاضحة في مهرجان الجونة
اترك تعليقاً