بالفيديو.. رانيا يوسف تبرر فستان الجونة: شيك ولطيف وبناتي اللي اختاروه

القاهرة(صدى):

خرجت الفنانة رانيا يوسف عن صمتها لتعلق على فستانها الأخير بمهرجان الجونة والذي بدا جريئاً وعرضها لسيل من الإنتقادات .

وقالت رانيا يوسف في تصريح لبرنامج “فوشيا” المذاع على إحدى القنوات العربية : أنا معرفش ليه الناس اتكلمت على فستاني على السوشيال ميديا.. الناس مركزة معايا زيادة وأنا معرفش السبب، بس ده شيء كويس، وده معناه إني موجودة ومحسوسة وده شيء لطيف .

وأضافت: مكنتش لابسة فستان يستدعي الكلام ده كله.. بس كنت لابسة فستان شيك ولطيف وجذاب وكلاسيك .

وأكدت أنها لا تشعر بأي ندم على إختيارها للفستان قائلة : أنا من إمبارح للنهاردة ميتة على نفسي من الضحك، وبناتي كمان لما بيشوفوا الكلام ده بيضحكو، والفستان اللي لبسته هما اللي مختارينه .

وكانت رانيا قد ظهرت بالفستان الفاضح بمهرجان الجونة السينمائي وذلك في ثاني ظهور لها بعد أقل من عام بفستان فاضح ايضاً ، مما عرضها لهجوم واسع .

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