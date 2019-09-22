طرق منزلية للقضاء على الهالات السوداء

متابعة- أميرة خالد(صدى):

توجد وصفات طبيعية لتفتيح الهالات السوداء؛ حيث يساعد زيت جوز الهند على تفتيح الهالات السوداء أسفل العينين، وذلك لإحتوائها على فيتامين هـ وخصائص مضادة للإلتهابات والتى تساعد على تقليل الإلتهابات.

يأتي ذلك بالإضافة إلى إحتوائها على مضادات الأكسدة التى تعمل على إصلاح خلايا الجلد التالفة؛ بينما لتفتيح الهالات السوداء يجب تدليك منطقة أسفل العينين بزيت جوز الهند البكر الممتاز قبل النوم، ثم شطفها بالماء الفاتر عند الإستيقاظ من النوم.

ويساهم الخيار على تفتيح منطقة الهالات السوداء، بشكل سريع وذلك من خلال نقع خيارين في عصير الليمون لمدة 3 إلى 5 دقائق في الثلاجة، ثم وضعها أسفل العينين لمدة 10 إلى 15 دقيقة، لكن يجب توخي الحذر من وصول عصير الليمون للعينين.

وفي السياق نفسه، يضم الحليب حمض اللبنيك، والتي تساعد على تفتيح الهالات السوداء والتخلص من الإنتفاخ حول العين، ولتحقيق ذلك يجب غمس كرة قطنية فى الحليب ووضعها أسفل العينين لبضع دقائق.