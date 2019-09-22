22 % تراجع في العمالة الوافدة بالمملكة بعد مغادرة 1.9 مليون وافد
كشفت دراسة أعدتها شركة جدوى للإستثمار عن تراجع أعداد العمالة الوافدة في المملكة من 8.5 مليون إلى 6.6 مليون عامل بنسبة إنخفاض 22 % وذلك خلال الفترة من بداية 2017 وحتى نهاية يونيو الماضي .
وبينت الدراسة أن هناك 3.1 مليون عامل وعاملة منزلية من إجمالي أعداد العمالة الوافدة بالمملكة ، التي تمثل ثلث إجمالي عدد السكان البالغ 33.4 مليون نسمة .
وأرجعت الدراسة أسباب إنخفاض أعداد العمالة الوافدة إلى الإصلاحات التي تتبناها الدولة لتوطين الوظائف في كافة المجالات ، وتقليص الفرق بين تكلفة العمالة الوافدة والطنية من خلال فرض الرسوم على العمالة الوافدة ، وتقليص الدعم المقدم لأسعار الوقود والكهرباء وغيرها .
وتسعى حكومة المملكة للقضاء على البطالة والتي إنخفضت بالفعل الشهر الحالي إلى 12.3 % ، لتصل إلى 7% بحلول 2030 م ، مع توظيف المرأة ، وزيادة التوطين بالتعاون مع القطاع الخاص .
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