22 % تراجع في العمالة الوافدة بالمملكة بعد مغادرة 1.9 مليون وافد

نايف السالم(صدى):

كشفت دراسة أعدتها شركة جدوى للإستثمار عن تراجع أعداد العمالة الوافدة في المملكة من 8.5 مليون إلى 6.6 مليون عامل بنسبة إنخفاض 22 % وذلك خلال الفترة من بداية 2017 وحتى نهاية يونيو الماضي .

وبينت الدراسة أن هناك 3.1 مليون عامل وعاملة منزلية من إجمالي أعداد العمالة الوافدة بالمملكة ، التي تمثل ثلث إجمالي عدد السكان البالغ 33.4 مليون نسمة .

وأرجعت الدراسة أسباب إنخفاض أعداد العمالة الوافدة إلى الإصلاحات التي تتبناها الدولة لتوطين الوظائف في كافة المجالات ، وتقليص الفرق بين تكلفة العمالة الوافدة والطنية من خلال فرض الرسوم على العمالة الوافدة ، وتقليص الدعم المقدم لأسعار الوقود والكهرباء وغيرها .

وتسعى حكومة المملكة للقضاء على البطالة والتي إنخفضت بالفعل الشهر الحالي إلى 12.3 % ، لتصل إلى 7% بحلول 2030 م ، مع توظيف المرأة ، وزيادة التوطين بالتعاون مع القطاع الخاص .