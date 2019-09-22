زيدان يحسم الجدل بشأن رحيله عن ريال مدريد 

ماجد محمد(صدى):

أكد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان على متانة موقعه في الإدارة الفنية لنادي ريال مدريد، على الرغم من الخسارة القاسية التي تلقاها أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في الجولة الأولى لمنافسات دوري أبطال أوروبا.

وأضاف زيدان، قائلا: ”كل هذا لا يهمني، ما يهمني هو ما سأقوم به مع اللاعبين.. أنا أشعر بأني صلب وتعلمت ألا أتراجع أبدًا، سأواصل العمل كما هي عادتي دائمًا”.

وأوضح زيدان أن القلق لا يساوره على الإطلاق بشأن منصبه الفني في النادي الملكي، قائلًا: ”القلق ليس المشكلة، لقد قمنا بتحليل ماذا حدث في باريس، والآن المباراة المقبلة هي التي تهم، وهي التي يتوجب علينا الفوز بها“.

ولفت: ”كانت خسارة واحدة، تلقينا ثلاثة أهداف وقلنا هذا أمر جلل. نعم، هو كذلك بالنسبة لمن هم خارج أرضية الملعب (في إشارة الى المشجعين)، والذين لم تسرّهم هذه الخسارة، لكن اليوم لدينا الفرصة لتغيير ذلك عبر تقديم مباراة كبيرة غدًا، وأنا على قناعة بأننا سنقدم مباراة كبيرة“.