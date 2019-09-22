أبرزها مزعجة وتعيق الحركة.. معتقدات خاطئة حول أحزمة الأمان

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشف خبير سيارات عن 4 معتقدات خاطئة عن أحزمة الأمان التي تعمل على الحد من الإصابة في حال حدوث الحوادث للسائق والركاب على الطرق السريعة ومن أبرزها:

أولا.. أحزمة الأمان مزعجة وتعيق الحركة: تم إجراء تعديلات عديدة على أحزمة الأمان حتى تكون مناسبة لجميع الأشخاص، مع إمكانية ضبط حزام الأمان كما تريد حتى يتناسب مع كامل راحتك، كما تم توفير قطع غيار زائدة عند الوكيل المحلي الخاص بسيارتك لتناسب الحالات الخاصة.

ثانيا.. أحزمة الأمان تعيق عمليات الإنقاذ في حالات الحوادث: أحزمة الأمان في هكذا حالات تعمل على حمايتك من فرصة الوقوع في اللاوعي والإغماء مما يزيد من فرصتك في الهرب وإنقاذ حياتك أثناء الحادث.

ثالثا.. لا يوجد داعي لارتداء حزام الأمان في حالات السير لمسافات قليلة داخل المدن: معظم الوفيات المتعلقة بالحوادث تحدث في نطاق البعد بما يقرب 40 كيلومتر عن منزلك بسرعة أقل من 70 كيلومتر في الساعة، ذلك وفقا لما نشرته الإدارة العامة للسلامة المرورية على الطرق السريعة.

رابعا.. الوسائد الهوائية تغني عن ارتداء حزام الأمان: تم تصميم العمل الأوتوماتيكي للوسائد الهوائية لحماية الركاب المثبتين في أحزمة الأمان وليس العكس.