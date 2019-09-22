على طريقتها الخاصة.. دبي تحتفي باليوم الوطني السعودي الـ89

عادل الحربي(صدى):

تحتفل دبي كعادتها باليوم الوطني السعودي الـ89، حيث تزينت الشوارع بأعلام المملكة ابتهاجاً واحتفالاً باليوم الوطني.

ومن مظاهر الاحتفال أيضا: تلوين برج خليفة في دبي بلون العلم السعودي في اليوم الوطني السعودي 23 سبتمبر 2019، بالإضافة إلي عرض خاص على أنغام النشيد الوطني السعودي لنافورة دبي، والاستماع لفلكور سعودي مع أفضل الفرق الموسيقية التي تعزف مجموعة من موسيقى التراث السعودي في دبي مول.

وفي دبي فستيفال سيتي أيضاً يتم فيها الاستمتاع بعرض “تخيل” والي يشمل بعض المظاهر المتميزة للاحتفال باليوم الوطني السعودي أهمها الألعاب النارية، والأنغام، والأضواء، والليزر، .