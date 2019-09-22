بأولى حلقات ذا فويس.. أحلام تستخدم زر البلوك ضد راغب علامة

أميرة خالد(صدى):

عادت المناوشات بين الفنانين، راغب علامة وأحلام بعدما ظهرا في أولى حلقات برنامج ” ذا فويس ” في نسخته الخامسة؛ حيث استخدمت أحلام زر البلوك لراغب علامة.

ومنع البلوك راغب علامة من ضم مشترك سعودي، ومازحته الفنانة، بعد زر البلوك بقولها، أن هذا الأمر يعد بمثابة هدية له بعد انضمامه للبرنامج، ليرد عليها بأنه سوف يرد لها الهدية خلال الحلقات القادمة.

وتجدر الإشارة إلى أن زر البلوك يحق للمدرب أن يستخدمه لمرة واحدة فقط طيلة حلقات البرنامج تحديدًا في المراحل المسجلة.