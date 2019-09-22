مطالب للجامعة العربية برفع دعوى دولية ضد قناة «الفتنة» وشطبها

نايف السالم(صدى):

تزامنا مع محاولات بث الفوضى في الشوارع المصرية، والسياسة التحريضية التي تتبعها قناة الجزيرة، في بث الفتنة والأكاذيب والمشاهد المفبركة، أدان عدد من المنظمات الحقوقية الدولية لغة التحريض الصادرة من إعلام الحمدين، ودعوته التحريضية لبث الفوضى والإرهاب.

وأصدرت المنظمات الحقوقية متمثلة في: المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا، الرابطة الخليجية للحقوق والحريات والمنظمة الأفريقية لثقافة حقوق الإنسانية، بيانًا لمطالبة الجامعة العربية برفع دعوى ضد قناة الجزيرة القطرية.

وأكد البيان أن قناة الجزيرة القطرية تمارس سياسة التدليس والكذب ضد مصر وتحاول أن تخفي الحقائق الدامغة تحقيقًا لأهدافها وتنفيذا لسياسات القائمين عليها والممولين لها، مما يجعلها جزءًا أساسا من مشروع عدواني لبث الفوضى في الشرق الأوسط، وكانت مصر إحدى محطاته الهامة.

وأشار البيان إلى أن المنظمات الحقوقية الدولية تطالب الجامعة العربية سرعة التحرك وإصدار قرار بشطب قناة الجزيرة ورفع دعاوي دولية ضدها وتحميلها كل الأضرار التي من وراء تحريضها ووضع قناة الجزيرة على القائمة السوداء.