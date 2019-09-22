«إيش اللي استفاده الوطن العربي من قطر»..يمني يوجه رسالة شديدة اللهجة لمراسل الجزيرة

تركي السالم(صدى):

وثق مواطن يمني الجنسية مقطع فيديو، لأحد مراسلي قناة الجزيرة القطرية، وهو من نفس جنسيته، أثناء تواجده في أحد شوارع أمريكا.

وتوجه المواطن اليمني إلى المراسل، ليسأله: « إيش استفدت انت من قطر، إيش استفاد الوطن العربي من قطر؟».

وواصل المواطن توبيخ ابن بلاده الذي باع مبادئه قائلا له: «انت تبيع بلادك كل يوم يا مرتزقة، انت أحد بياعين الوطن العربي».

وتهرب المراسل من الرد على السؤال، بالابتعاد عن المكان المتواجد فيه.