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«إيش اللي استفاده الوطن العربي من قطر»..يمني يوجه رسالة شديدة اللهجة لمراسل الجزيرة

«إيش اللي استفاده الوطن العربي من قطر»..يمني يوجه رسالة شديدة اللهجة لمراسل الجزيرة
تركي السالم(صدى):

وثق مواطن يمني الجنسية مقطع فيديو، لأحد مراسلي قناة الجزيرة القطرية، وهو من نفس جنسيته، أثناء تواجده في أحد شوارع أمريكا.

وتوجه المواطن اليمني إلى المراسل، ليسأله: « إيش استفدت انت من قطر، إيش استفاد الوطن العربي من قطر؟».

وواصل المواطن توبيخ ابن بلاده الذي باع مبادئه قائلا له: «انت تبيع بلادك كل يوم يا مرتزقة، انت أحد بياعين الوطن العربي».

وتهرب المراسل من الرد على السؤال، بالابتعاد عن المكان المتواجد فيه.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 82861 ] نشر منذ 1 ساعة

ههههههههههههههههه ,,

,, ولك رد التحيه بمثلها يابطل يا اصيل ياابن الاصيل ..

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