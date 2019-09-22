«إيش اللي استفاده الوطن العربي من قطر»..يمني يوجه رسالة شديدة اللهجة لمراسل الجزيرة
وثق مواطن يمني الجنسية مقطع فيديو، لأحد مراسلي قناة الجزيرة القطرية، وهو من نفس جنسيته، أثناء تواجده في أحد شوارع أمريكا.
وتوجه المواطن اليمني إلى المراسل، ليسأله: « إيش استفدت انت من قطر، إيش استفاد الوطن العربي من قطر؟».
وواصل المواطن توبيخ ابن بلاده الذي باع مبادئه قائلا له: «انت تبيع بلادك كل يوم يا مرتزقة، انت أحد بياعين الوطن العربي».
وتهرب المراسل من الرد على السؤال، بالابتعاد عن المكان المتواجد فيه.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82861 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههههههههه ,,
,, ولك رد التحيه بمثلها يابطل يا اصيل ياابن الاصيل ..