إقبال درندري توجه رسالة لإدارة «تويتر»

علي القحطاني(صدى):

استنكرت عضو مجلس الشورى إقبال درندري، إتاحة الفرصة أمام المحرضين والذباب الإلكتروني، عبر منصة تويتر لنشر أكاذيبهم وسمومهم بكل أريحية.

وقالت درندري: «نشر إدعاءات كاذبة هدفها التحريض والنيل من استقرار الدول وشعوبها، وتوظيف جماعات إرهابية ومعرفات وهمية لدعم هذه الادعاءات اصبح مكشوفا».

وأضافت: «حان الوقت ان تقوم إدارة تويتر بواجبها وأن تتخذ إجراءا صارما تجاه من يقوم بذلك».

وتعتبر الحسابات الوهمية والمزيفة من أكثر من دولة، هي سلاح جماعة الإخوان الإرهابية في الهجوم على الدول العربية ومؤسساتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.