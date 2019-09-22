بعد مغادرة معقل غرناطة بأرقام كارثية..مهاجم برشلونة: «الأمر مقلق»

نواف السالم(صدى):

فاجأ غرناطة الجميع بانتصاره على برشلونة بهدفين دون مقابل، في فعاليات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ومن جانبه أعرب مهاجم برشلونة، لويس سواريز، عن حزنه وقلقه، عقب ثاني هزيمة لفريقه في الدوري الإسباني في خمس مباريات.

وقال سواريز: «الوضع كان صعبا للغاية عقب تأخرنا في الدقائق الأولى، لم نستطع السيطرة على اللقاء بأي طريقة، نريد تحليل الموقف لنعرف ما الأخطاء التي وقعنا فيها في المباريات خارج ملعبنا».

وأضاف: «نحن قلقون بشكل واضح بسبب قلة الفرص التي صنعناها، ونحتاج لإلقاء نظرة متفحصة على أنفسنا إذا ما اردنا ان نحسن مستوانا».