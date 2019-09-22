بالصور..فعالية اليوم الوطني في جامعة أديليد بمشاركة «واصل التطوعي»

رزان الدوسري(صدى):

أقام نادي الطلبة السعوديين فعالية اليوم الوطني بالمشاركة مع فريق واصل التطوعي يوم الجمعة الماضي، في جامعة أديليد، بحضور أكثر من ٢٣٠ شخص.

وتم التخطيط للفعالية من قبل رئيس النادي السعودي أحمد رضا ونائبه أحمد الزهراني، ورئيسة اللجنة النسائية افنان بيلا وقائدة فريق واصل رزان الدوسري.

ونظم فريق واصل الفعالية بقيادة المنظمين فاتن الرشيدي وأنور الشمري.

وقامت فكرة الفعالية على أن يضع الزوار دبوس على الخريطة لتوضيح المسافة بين مسقط رأسهم والسعودية، ومن ثم يتم إعطاء الزوار مجموعة من الكروت تحتوي نقاطًا يتم شرحها للزائر، ثم يتوجه عند معرض البوسترات.

وتم شرح بوستر المنطقة الغربية للزوار عن طريق ريم العثماني، فيما شرح بوستر الرياض محمد خلّاف، وبوستر الشرقية تم شرحه عن طريق رزان الدوسري، وبوستر مشروع القدية ورؤية ٢٠٣٠ تم شرحه عن طريق عبدالعزيز العتيبي، فيما شرح بوستر الأكل الشعبي عبدالرحمن.

وبعدما يتم ختم الثلاث خانات الموجودة على الكرت يتوجه الزوار لطاولة الغداء المجاني الذي تم اعداده بواسطة أحد الأسر المنتجة.

وشارك بالفعالية كل من: الرسامة منار النغيص، الفنان التجريدي حسين الإسماعيل، الشيف صالحة الصدّيقي، أنهار الهوساوي في ركن الاستقبال، نوف البلوشي بالتغطية الإعلامية للفريق، ابراهيم الظفيري، وعبدالله المطيري.

يذكر أن فريق واصل التطوعي يضم مبتعثين دول الخليج العربي، وتابع لجامعة جنوب أستراليا، ويهدف إلى ترك بصمة إيجابية في أديليد من خلال مختلف الأنشطة الثقافية والترفيهية والإنسانية.

وسبق أن ساهم الفريق في فعالية اليوم الوطني السعودي في سبتمبر٢٠١٨، فعالية القرقيعان في مايو٢٠١٩، فعالية عيد الفطر، وحملة العابنا العابكم.

☝صورة جماعية لبعض أعضاء فريق واصل التطوعي☝

☝بوستر الشمالية والغربية: ريم عثماني ،بوستر الشرقية: رزان الدوسري ،بوستر القدية ورؤية 2030: عبدالعزيز العتبي ،بوستر الرياض: محمد خلاف ،بوستر الأكل الشعبي: عبدالرجمن☝

☝بعض أعضاء فريق واصل مع أعضاء النادي السعودي والزوار☝

☝راكان التميمي☝

☝خالد الغامدي☝

☝عزف العود: موسي ،الفن التجريدي: حسين الإسماعيل ،الرسامة: منار النغيص ،الشيف: صالحة العثماني☝

☝ركن الاستقبال: نهال الهوساوي ،التغطية الإعلامية: نوف البلوشي☝