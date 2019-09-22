بالفيديو..فنانة مغربية تتعرض لموقف محرج خلال تكريمها

القاهرة(صدى):

سقطت الفنانة المغربية نسرين الراضي أرضًا، إثر تعثرها خلال تكريمها بمهرجان الجونة المقام في مصر.

وتعثرت الفنانة بشكل مفاجئ أثناء توجهها لاستلام درع التكريم الخاص بها، لتسقط أمام الحضور.

وسرعان ما تداركت الراضي الموقف ونهضت، واستكملت صعودها للمسرح مبتسمة.

وحصلت الراضى على جائزة المؤسسة الخيرية EDA ،تهدف لمساعدة الفنانين من جنسيات مختلفة، وذلك عن فيلمها «آدم»، والذى يحكى قصة 3 سيدات من شمال أفريقيا.