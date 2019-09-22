ميزانيته 19 مليون يورو..فيديو وتفاصيل جديدة عن «ولد ملكا»

أميرة خالد(صدى):

أيام قليلة تفصلنا عن العرض الأول لفيلم «ولد ملكا» في صالات السينما في المملكة والإمارات والكويت والبحرين وعُمان، حيث من المقرر عرضه في 26 سبتمبر الجاري.

وقام بإنتاج الفيلم أندريس «فيسنتي غوميز» الفائز بجائزة الأوسكار، وقد بلغت ميزانيته 19 مليون يورو.

ويرتكز الفيلم على وقائع حقيقية من حياة الملك فيصل وإصلاحاته الكبيرة، وإلغاءه العبودية، وابتكار نظام قانوني عصري وتعزيزه اقتصاد المملكة.

ويتناول سيناريو الفيلم مرحلة نهاية الحرب العالمية الأولى (1914 – 1918)، والتي حوّلت الدول المنتصرة – وبالأخص بريطانيا العظمى وفرنسا – اهتمامهما إلى إنشاء نظام عالمي جديد.

وفي هذه الأثناء، أجرى الأمير الشاب فيصل، إبن أمير نجد عبد العزيز آل سعود الذي وحّد بعدها شبه الجزيرة العربية، زيارة إلى أوروبا ليطالب بعدم تدخّل القوى العظمى – واعتماد سياسة الحياد التي قد تمهّد الطريق أمام السلام في الشرق الأوسط.

وتعرِّفنا هذه الرحلة المميّزة والإنجازات التاريخية التي رافقتها على مغامرة مشوّقة، وتروي قصّة تدور أحداثها في المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة وتصوّر ثقافتين مختلفتين لدولتين مختلفتين.

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