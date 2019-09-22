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    سبتمبر

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  3. كاميرا ترصد سقوط رافعة ضخمة وسط حي سكني

كاميرا ترصد سقوط رافعة ضخمة وسط حي سكني




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