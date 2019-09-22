تزامنا مع إجازة اليوم الوطني..أسعار تذاكر السفر خارج المملكة

عادل الحربي(صدى):

شهدت أسعار تذاكر السفر لأقرب الوجهات السياحية من المملكة ارتفاعَا ملحوظًا، تزامنًا مع اليوم الوطني.

وبحسب موقع ويجو الذي يظهر أسعار شركات الطيران المتجهة إلى المدن المطلوبة، فإن دبي والقاهرة وشرم الشيخ والدار البيضاء وغيرها من الوجهات ذات الطلب المرتفع من قبل السعوديين شهدت ارتفاعا كبيرا.

ووصل سعر التذكرة إلى دبي في اليوم الوطني إلى 9200 ريال، ويوجد أسعار أقل ولكن مع ترانزيت أو مواعيد مختلفة وليلية، لا تناسب كثيراً من الأسر.

وارتفعت أسعار تذاكر الذهاب والعودة إلى مدينة الدار البيضاء، لما يقارب 5000 ريال، فيما وصلت أسعار التذاكر إلى البوسنة والهرسك، إلى 7000 ريال.

وعن أسعار تذاكر شرم الشيخ قد وصلت إلى ما يقرب 5000 ريال، وهو سعر أقصر الأوقات مع الترانزيت.