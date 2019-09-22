بالصورة..الفاشينيستا آسيا تثير الجدل بـ «التاتو» بعد خلعها الحجاب

خالد الظفيري(صدى):

عقب أيام قليلة من خلعها الحجاب، عادت الفاشينيستا الكويتية آسيا، لتثير الجدل مرة أخرى، بصورة جديدة رافقها فيها زوجها أحمد البلوشي، بملابس جريئة و«تاتو».

وتعرضت آسيل لهجوم شديد من متابعيها، حيث أكد البعض أنها لم تتأن في الظهور بشكلها الجديد على الأقل حتى يعتادوا على الظهور غير المحتشم منها.

وعن قرار خلع الحجاب، سبق أن صرحت قائلة، إن قرارها لم يكن سهلًا عليها، لافتًة إلى أنّها عاشت حالة من التعاسة في الفترة الماضية، حيث انقطعت الصّلة بين هويّتها الحقيقية وهويّتها التي تمثّلها عبر الظهور على الإنترنت.