بالفيديو..ممثلة تتهم قوات نظام «الأسد» بتهريب متحرشين بها

دمشق(صدى):

اتهمت الممثلة السورية رهف الرحبي، قوات النظام السوري، بتهريب مجموعة من الشباب، تحرشوا بها، وذلك بعد أن لجأت لهم بقصد حمايتها.

وأوضحت الرحبي خلال مقطع فيديو، أنها كانت بالقرب من أحد حواجز جيش النظام، في منطقة المزة، غربي دمشق، برفقة أصدقاءها من الشباب والفتيات، فيما اصطفت سيارة أجرة بجوارها، خرج منها السائق و3 شباب، يمتلكون سلاحًا أبيضًا، وقاموا بتهديد الشباب الذي برفقتهن ووضعوا السكين على رقبته، وانهالوا على الممثلة وصديقاتها بالشتائم.

وقالت إنها لجأت إلى أحد حواجز جيش النظام السوري، لحمايتها وصديقها من المتحرشين، إلا أنها تفاجأت من ردّ أفراد الجيش، حيث قام أحدهم بتهريب المتحرشين.