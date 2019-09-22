السجن 5 سنوات و3 ملايين غرامة عقوبة المتورط بالمقطع المسيئ للقبائل

تركي السالم(صدى):

بعد إلقاء القبض على المواطن الذي ظهر في مقطع يسيء إلى عدد من القبائل والأشخاص في منطقة جازان، من المنتظر أن تتم معاقبته بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وبحسب المادة السادسة من مكافحة الجرائم المعلوماتية فإن المتهم بانتظاره عقوبة السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو إحدى العقوبتين.

يذكر أن مقطع فيديو متداول قد أثار حالة غضب المواطنين في جازان، حيث أساء إلى عدد من القبائل والأشخاص الاعتباريين بالمنطقة بألفاظ غير لائقة.

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