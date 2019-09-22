بعد المقطع المتداول..الجهات الأمنية توقف معذب طفلته

علي القحطاني(صدى):

على خلفية مقطع الفيديو المتداول لأب يهنف طفلته، نجحت الجهات الأمنية في إيقاف الشخص الظاهر بالمقطع.

وكان الرجل قد ظهر في مقطع آخر، معتذرًا للجميع، موضحا أن المقطع قديم يعود لقبل سنوات.

يذكر أن خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قد أكد أن وحدة الحماية الاجتماعية تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة للوصول للمعنف، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية بحقه.

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