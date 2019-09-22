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بالصور.. شوارع الحدود الشمالية تكتسي الون الاخضر

بالصور.. شوارع الحدود الشمالية تكتسي الون الاخضر
سلطان الهوير(صدى):

اكتست الشوارع والمرافق العامة والميادين والدوائر الحكومية بمنطقة الحدود الشمالية باللون الأخضر والعبارات والاعلام بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للملكة العربية السعودية .
وقد عبرت مديرية شرطة منطقة الحدود الشمالية تعابير الفرح بالولاء والإنتماء لهذا الوطن الغالي ،وتزيين مبنى المديرية باللون الأخضر ، ومشاركة المواطنين والمواطنات فرحتهم في الميادين وشوارع مدينة عرعر والمحافظات التابعة للمنطقة .
ورصدت عدسة إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية شرطة منطقة الحدود الشمالية عدد من الصور التي توضح مدى جاهزية الأجهزة الأمنية بالاستعداد التام لليوم الوطني ، كما أظهرت بعض الصور تفقد سعادة مدير شرطة منطقة الحدود الشمالية اللواء جعيدان بن متعب المطيري أماكن احتفال اليوم الوطني 89 في مدينة عرعر ، وايضاً استعداد كافة القطاعات الأمنية .


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