للجنسين.. مستشفى الملك فيصل التخصصي يعلن عن برنامج تدريبي

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بدء التقديم في (البرنامج التدريبي لمنسقي الأبحاث الإكلينيكية)، للرجال والنساء مع إمكانية التوظيف في المستشفى بعد اجتياز البرنامج بنجاح، وبحسب احتياج المستشفى.

واشترط المستشفى أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، ودرجة البكالوريوس في تخصص (التمريض، الصيدلة، الصحة العامة، علم الوبائيات، التعليم الصحي، التغذية الإكلينيكية، علم النفس الإكلينيكي، العلاج التنفسي، العلاج الطبيعي، الأشعة.

ولتقديم ما يثبت الحصول على تقدير 5 أو أعلى في اختبار (آيلتس) أو اختبار تحديد مستوى اللغة في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، اجتياز المقابلة الشخصية، اجتياز الفحص الطبي.

للتقديم من هنــــــــــــــــا .