بعد واقعة مُعذب طفلته.. 14 مخالفة تجعلك عٌرضة للعقوبة

علي القحطاني(صدى):

هزت واقعة تعنيف طفلة على يد والدها المقيم في المملكة أركان منصات التواصل الاجتماعي مع انتشار الفيديو الذي يوثق لحظة اعتداء الأب على ابنته.

وكان انتشر الفيديو خلال الساعات الماضية وأثار غضبًا واسعًا على مستوى واسع ليس فقط المملكة.

وأعتقد البعض أن الفيديو يعود للأردن، إلا أنه بالتحقيق تم التأكد أنه في المملكة ويعود الفيديو لرجل مقيم بالمملكة، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالة.

ولا تعد هذه المرة الأولى لحوادث تعنيف الأطفال، أو استغلالهم بشكل أو بأخر.

ويذكر أنه تم صدور اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل، والتي فصلت الحالات التي يجب على المتعامل مع هذه الشريحة تجنبها، حتى لا يقع تحت طائلة العقوبة.

وعلى الرغم من ذلك يواصل الأهالي الوقوع في هذه الجريمة ويجعلون أنفسهم عرضة لتطبيق العقوبة النظامية بحقهم مع ضمان حماية الطفل من أي انتهاكات بحقه مستقبلاً.

وكانت المادة الثالثة رصدت 14 مخالفة، تعد إيذاء وإهمال للطفل في حالة تعرضه لها، وهي كالتالي:

1 – إبقاؤه دون سند عائلي.

2 – عدم استخراج وثائقه الثبوتية، أو حجبها، أو عدم المحافظة عليها.

3 – عدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة.

4 – التسبب في انقطاعه عن التعليم.

5 – وجوده في بيئة قد يتعرض فيها للخطر.

6 – سوء معاملته.

7 – التحرش به جنسياً، أو تعريضه للاستغلال الجنسي.

8 – استغلاله مادياً، أو في الإجرام، أو في التسول.

9 – استخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته أو تؤدي إلى تحقيره.

10 – تعريضه لمشاهد مخلة بالأدب، أو إجرامية، أو غير مناسبة لسنه.

11 – التمييز ضده لأي سبب عرقي، أو اجتماعي، أو اقتصادي.

12 – التقصير البيّن المتواصل في تربيته ورعايته.

13 – السماح له بقيادة المركبة دون السن النظامية.

14 – كل ما يهدد سلامته أو صحته الجسدية أو النفسية.

وفيما يتعلق بالعقوبة فأن قد يواجه الأب المٌعنف في حالة ثبوت من شهر سجن إلى سنة وغرامة من 5 آلاف ريال إلى 50 ألف.