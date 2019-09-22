« حساب المواطن » يوضح الضوابط والشروط اللازمة للتسجيل كفرد مستقل

نايف السالم(صدى):

أوضح برنامج ” حساب المواطن ” ، اليوم السبت عن الضوابط والشروط اللازمة للتسجيل كفرد مستقل.

وجاء ذلك ردًا على شخص يبلغ من العمر 24 عامًا، عبر الحساب الرسمي للبرنامج على ” تويتر ” ، قائلا إنه يريد الانفصال عن أسرته التي يقيم معها في البرنامج.

ورد حساب المواطن قائلا: بإمكانك التسجيل كفرد مستقل، وفي حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة لابد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء) باسمك، وفي حال عدم توفرها يتم إضافتك كتابع لرب الأسرة.