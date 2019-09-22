« مشاكله كثيرة » .. لاعب الحزم يوضح سبب بصق حمدالله عليه !

نواف السالم(صدى):

كشف لاعب الحزم أسامة الخلف عن السبب الذي دفع عبدالرازق حمدالله لاعب النصر للبصق عليه في مباراة أمس في الجولة الرابعة من دوري المحترفين.

وقال لاعب الحزم عن الحوار الذي دار بينه وبين حمدالله قبل البصق عليه: ” قلت لحمدالله (مو كل شوي تطيح تبي بلنتي) فبصق علي !! ” .

وتابع اللاعب: ” لأسف عبدالرزاق مشاكله كثيرة مع اللاعبين !! ” .

وانتهت مباراة الأمس بين النصر والحزم بفوز مستحق للأخير بهدف وحيد، وضع النصر في المركز الثالث، وهو ما أثار توتر وغضب الفريق الأصفر.