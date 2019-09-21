همة حتى القمة .. في وطن الشموخ والعزة

محمد السعران(صدى):

تحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني السعودي الذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام وهو ذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية التي اسسها الملك عبد العزيز ال سعود رحمه الله.

وهذا يوم يرفع فيه كل مواطن رأسه شموخاً وفخراً بما تحقق على ارض وطنه المعطاء من انجازات على جميع المستويات ومن ابرزها الأمن والأمان والأستقرار في ظل ولاة امرنا ملك الحزم والعزم الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان حفظهم الله.

وندعوا الله العلي القدير ان يحفظ لنا ولاة امرنا وان يمتعهم بالصحة والعافية وان يحفظ شعبنا من كل مكروه وان يديم علينا نعمة الامن والايمان ، ودام عزك يا وطن .