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    سبتمبر

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  3. موقف عفوي للفنان خالد عبدالرحمن مع احد المعجبين

موقف عفوي للفنان خالد عبدالرحمن مع احد المعجبين




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