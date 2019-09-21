10 نصائح لمواجهة الشائعات والتأكد من صحتها

أميرة خالد(صدى):

تنتشر الشائعات والمعلومات المغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي، التي يصعب تحديد مصدرها والوثوق بها، ما يثير بلبلة وضجة كبيرة.

وقررت هيئة مكافحة الشائعات عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، مواجهة هذه المعلومات المغلوطة ومساعدة المتلقي على التأكد من مصدر المعلومات والرسائل المتداولة من خلال 10 نصائح.

وأكدت «مكافحة الشائعات» أن هذه النصائح تساهم في إيقاف العلومات المغلوطة عند إثبات أنها مجرد شائعة، مشددة في أولى نصائحها إلى الانتباه علامة «التحويل» في الواتساب ما يساعد في معرفة ما إذا كان المرسل هو صاحب المحتوى الأصلي أم إنه وصل إليه من أشخاص آخرين.

وقالت «اسأل عن القصص التي تثير غضبك، لو وصلتك رسالة أغضبتك اسأل عن هدف إرسالها إذا كان الهدف إغضابك فما الداعي لإغضاب الآخرين؟ وابحث عن القصص التي لا تصدّق، فالقصص غير المعقولة والطبيعية غالبًا ما تكون خرافة ومن وحي الخيال، لذا ابحث عن صحتها».

وأضافت «تحقق من أسلوب الكتابة والأخطاء الإملائية والنحوية، فكثير من الإشاعات لا ينتبه صاحبها لتلك الأمور والأشياء الرسمية لن تحتوي على تلك الأخطاء، وتحقق من الصور والفيديوهات فغالبًا ما تكون أقرب للحقيقة، وتحقق من عدم وجود تعديلات عليها، وقد تكون الصورة صحيحة؛ ولكن القصة حولها مفبركة فتحقق من القصة عبر البحث».

واستكمل «تحقق من الروابط، فأغلب الإشاعات تكون روابطها غير موثوقة وغير صحيحة مع الخبر، واستخدم مصادر أخرى للتحقق من صحة الخبر الموجود، فوجوده في أكثر من مصدر موثوق يعطي نسبة أعلى في كونه حقيقياً أكثر من غيره».

كما شددت على ضرورة عدم نشر الخبر في حال عدم التأكد منه أو من مصدره، قائلة «الشائعات تنتشر بسرعة، وكثرة الرسائل التي تصلك عن نفس الخبر لا تعني صحته. تحقق بنفسك».