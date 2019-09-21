” لن يكملا شهر العسل ” .. هنا الزاهد تحتاج لتدخل جراحي

القاهرة(صدى):

حرصا لفنان أحمد فهمي على توضيح أخر التطورات الصحية لزوجته هنا الزاهد التي تعرضت لوعكة صحية عقب زفافهما مباشرة.

وقال الفنان أحمد فهمي عبر حسابه على ” فيس بوك ” : ” شكرًا لكل الناس اللي بتسأل على هنا ومعلش مش عارف أرد على كل الناس لأني كنت محتاس لوحدي، الموضوع إننا في المستشفى هنا فى سنغافورة وهنقعد 3 أيام تحت الملاحظة ولو محصلش تحسن هيبقى في جراحة ” .

ومن جانبه قال الدكتور أشرف زكي، نقيب الفنانين في مصر إنه على تواصل مع أحمد فهمي عبر الهاتف للاطمئنان على صحة هنا، فأكد له أنه في حال إجرائها عملية جراحية خلال 3 أيام سيتم إبلاغه، منوهًا إلى أنها لو تحسنت سيعودان إلى مصر في أقرب فرصة.

ونُقلت الفنانة المصرية هنا الزاهد، للمستشفى للمرة الثالثة وهي تقضي شهر العسل خارج مصر برفقة زوجها أحمد فهمي بعد أيام من زفافهما، حيث مرت بأزمة صحية شديدة استدعت تدخل الأطباء.